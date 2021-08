Il Giornale: la valanga di medaglie costa (fin qui) al Coni 6,6 milioni di euro di premi

L’Italia è il quinto Paese che paga meglio i propri medagliati. In testa c’è Singapore che paga un milione di dollari per la medaglia d’oro

Il Coni deve pagare oltre 6 milioni di premi per le medaglie. Il Giornale giustamente lo definisce il rovescio della medaglia. Presto al Coni arriverà il conto di questa sbornia olimpica e al momento le 38 medaglie azzurre costano 6,6 milioni di euro: è il totale dei premi che spettano agli atleti.

L’Italia è il quinto paese più generoso con i propri atleti: 180mila euro per l’oro, 90mila euro per l’argento e 60mila per il bronzo.

Il Paese che ha promesso di più è Singapore: un milione di dollari a medaglia d’oro. Anche perché, spiega Il Giornale, ne hanno vinta appena una in tutta la loro storia olimpica.

L’Italia è quinta dietro Singapore, Indonesia, Kazakhstan e Azerbaigian.

Rispetto a Rio 2016 le tariffe sono aumentate del 20 per cento.