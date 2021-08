I Wolves vogliono Semedo il difensore “criminale” condannato per rapina aggressione e rapimento

Il portoghese è stato condannato in Spagna a 5 anni con pena sospesa e ora è dell’Olympiacos. Era stato accusato anche di tentato omicidio

Quando si dice che un difensore è “un criminale”. Il Daily Mail scrive che i Wolves hanno intenzione di ingaggiare il portoghese Ruben Semedo, centrale dell’Olympiacos con una fedina penale “impegnativa”: è stato condannato in Spagna ad una pena (sospesa) di cinque anni per una serie di reati, tra cui rapina, aggressione, rapimento e possesso di arma da fuoco. Non può entrare in Spagna per i prossimi 8 anni. Ma in Inghilterra sì.

Samedo è stato arrestato nel 2018 mentre giocava in Spagna dopo essere stato accusato di aver aggredito e legato un uomo nella sua casa, prima di svaligiare la proprietà della vittima insieme ad altre due persone.

Semedo è stato anche accusato di tentato omicidio – accusa che ha sempre negato – ed è riuscito a sfuggire alla custodia dopo aver pagato la sua cauzione di 30.000 euro. Tuttavia il passato di Semedo non ha scoraggiato i Wolves, che lo vogliono in prestito per un anno.

Il giocatore, che ha tre presenze per il Portogallo, affermò in sede di processo di essere stato costretto a partecipare alla rapina perché era in debito con una terza persona.