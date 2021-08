Gazzetta: la Roma di Mourinho ha un carattere da “grande”, mancano gli acquisti di Friedkin

Dove ti giri ti giri, la cantilena è sempre la stessa: senza calciatori, non si cantano messe. Lo scrive anche la Gazzetta a proposito della Roma di Mourinho che ieri ha pareggiato 0-0 contro il Siviglia dell’ex ds Monchi.

C’è una domanda che da settimane galleggia sulla Roma, La squadra ormai è innegabilmente quadrata, solida e mostra un carattere da “grande”, ma se José Mourinho avesse quei “regali” che ha chiesto fin dai primi giorni giallorossi, fin dove potrebbe arrivare? L’impressione è che la risposta possa essere: parecchio in alto. Perché il tecnico portoghese la differenza la sta già facendo, come ha dimostrato anche lo 0-0 dell’amichevole di ieri contro il Siviglia.

L’affare Xhaka non decolla, anzi l’Arsenal ha dato il bentornato al calciatore.

Xhaka, che ha già l’accordo contrattuale con la Roma, per parte sua ha fatto il possibile per convincere i londinesi, rinunciando anche ad alcuni premi. Bisognerà vedere se i Friedkin (ieri in tribuna) intenderanno fare quello sforzo che Mourinho chiede e che invece, per un giocatore di 29anni, alla luce del bilancio non è detto che sia opportuno fare.