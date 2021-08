CorSport: Juve impreparata, la partenza di Ronaldo ha condizionato parecchio lo spogliatoio

La sconfitta contro l’Empoli ha certificato che la Juve è ancora impreparata, sotto tutti i punti di vista, scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampo è fragile, innanzitutto.

“E’ però a centrocampo che la Juve non è adeguata, infortuni e ritardo di condizione sono solo una parte del problema, la verità è che il solo Manuel Locatelli non può bastare per cambiare volto a un reparto progressivamente diventato l’anello debole. Mischiando il tutto viene fuori una Juve che non ha superato la crisi della scorsa stagione, un solo punto in due partite rappresenta un bottino che nemmeno il più pessimista avrebbe potuto prevedere”.