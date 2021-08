Arrivano Lozano e Mertens, il punto del Corsport sui tempi di recupero

Lozano può sbarcare in campo e fare la preparazione seriamente. Mertens potrà avvicinarsi completamente alla squadra tra un mese

Il ritorno di Lozano e Mertens, previsti oggi nel ritiro di Castel di Sangro, non può che rallegrare mister Spalletti in vista del termine della preparazione della squadra per l’avvio, oramai prossimo, del campionato.

Sul tema il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei due calciatori azzurri e sui loro tempi di recupero previsti

Lozano può sbarcare in campo e fare la preparazione seriamente…ha (quasi) dimenticato gli effetti devastanti di quello scontro frontale con il portiere di Trinidad e Tobago, il suo 11 luglio assai diverso da quello di Insigne, Di Lorenzo e Meret: ferita lacero contusa all’occhio sinistro, con trauma cranico; e Mertens, che invece il 5 luglio si è sottoposto all’intervento alla spalla sinistra, sta già meglio, non ancora bene, e potrà avvicinarsi completamente alla squadra tra un mese