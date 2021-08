Ancelotti: «Ronaldo è una leggenda del Real ma non ho mai pensato di farlo tornare»

L’allenatore dei Blancos smentisce il Chiringuito. «Guardiamo avanti». E avanti vuol dire Mbappé unico e solo obiettivo del Madrid

Il Chiringuito è Cassazione. E se la trasmissione di Pedrerol lancia la bomba che Ancelotti vorrebbe il ritorno di Cristiano Ronaldo al Madrid, la notizia va ben oltre la capitale spagnola. Non a caso oggi l’allenatore del Real Madrid ha smentito sui propri canali social:

«Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio affetto e il mio rispetto. Non ho mai pensato di farlo acquistare. Guardiamo avanti». E avanti vuole dire Mbappé. È lui l’unico e solo obiettivo del Madrid che ha vinto la prima partita in Liga con un sonoro 4-1 in casa dell’Alaves con doppietta di Benzema, gol di Nacho e Vinicius. Ancelotti ha schierato dal primo minuto Benzema Hazard e Bale.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021