Amazon presenta l’offerta Champions, le telecronache saranno affidate a Piccinini

Amazon ha ufficializzato la sua offerta per la Champions League per le prossime tre edizioni e, contemporaneamente, la scelta di Sandro Piccinini come telecronista della massima competizione europea per club. Toccherà al giornalista ex Mediaset il compito di commentare le partite del mercoledì sera.

In occasione della conferenza stampa di presentazione, questa mattina, Piccinini ha dichiarato:

“Non vedo l’ora di ricominciare, è stato come il richiamo della foresta. Sono molto ottimista sulle italiane in Champions League, anche l’Europeo è stato importante”.

Amazon le partite di Champions League acquisite per il prossimo triennio attraverso la piattaforma on demand di Prime Video.