Younes rifiuta tutte le offerte dell’Eintracht e torna al Napoli

Secondo Kicker, il giocatore è alla ricerca di una nuova esperienza e ha rinunciato anche un aumento di ingaggio. Si parla di un’offerta importante dal Medio Oriente

Non sono serviti a molto, i tentativi dell’Eintracht Francoforte per trattenere Amin Younes. Il tedesco era stato ceduto dal Napoli in prestito, con diritto di riscatto fissato a tre milioni di euro, ma non è voluto restare nonostante gli fosse stato offerto un contratto con ingaggio più vantaggioso. Lo scrive Kicker.

All’Eintracht dunque non è rimasto altro che fare un passo indietro. Pare che gli sia arrivata un’offerta economicamente molto importante dal Medio Oriente. Il contratto col Napoli intanto scadrà nel 2023.