Un sito di moda s’innamora di Evani: “Può fare un lavoro meno volgare di dirigere un allenamento“

Mr Porter scrive così del vice di Mancini: “Sembra un sarto milanese. È elegante, può distrarre dalla partita”

Gli italiani sono stati elogiati per diversi motivi in questa edizione degli Europei. Tra le varie lodi, ce ne sono state anche per lo stile e l’eleganza, dei giocatori come dello staff tecnico. L’ultima però è più particolare: il sito di moda Mr Porter ha scritto un articolo in totale elogio di Alberico Evani, assistente di Mancini.

Se sei come noi, potresti esserti distratto durante una partita dell’Italia. I tuoi occhi potrebbero essere catturati da una persona a bordocampo. Sembra un po’ troppo elegante e disinvolto per dare veloci istruzioni alle riserve. È possibile addirittura che oscuri il suo capo, l’immacolato Roberto Mancini. Sembra un sarto milanese o un orologiaio visto attraverso il filtro Pixar di TikTok. Potrebbe essere in una piazza di Roma a bere un Campari, senza fare qualcosa di così volgare come dirigere un allenamento o dire ad un difensore in qualche zona di campo mettersi. Come vice, non ha assolutamente diritto ad indossare un paio di occhiali così eleganti.