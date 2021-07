Un “calciatore internazionale” dell’Everton è stato arrestato per pedofilia

La notizia è stata confermata dalla polizia e dal club: il giocatore è stato fermato venerdì per reati sessuali su minori, e rilasciato su cauzione

Un giocatore dell’Everton è stato arrestato con l’accusa di reati sessuali su minori. Lo riportano alcuni media inglesi, tra cui il Daily Mail (che aggiunge “sposato” alla descrizione del calciatore, come se facesse una qualche differenza). La BBC scrive che il giocatore ha 31 anni.

Il giocatore, che non può essere identificato per motivi legali, viene descritto come “esperto fuoriclasse internazionale”: è stato arrestato venerdì scorso dalla polizia della Greater Manchester prima di essere rilasciato su cauzione, ed è stato sospeso dal club mentre la polizia indaga sulla fondatezza delle accuse. La polizia avrebbe anche fatto irruzione nella sua casa alla ricerca di prove.

La notizia dell’arresto ha sconvolto la Premier League.

Un portavoce dell’Everton ha dichiarato: “Possiamo confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della polizia. Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento”.