Tokyo 2020, dopo il ritiro di Simone Biles le tv americane temono un calo degli ascolti

La NBC Universal, che trasmette le Olimpiadi in tv in America è preoccupata e lo sono anche le aziende, che hanno investito nelle Olimpiadi in tv

La decisione di Simone Biles di ritirarsi da Tokyo 2020 preoccupa la NBC Universal, l’emittente che trasmette le Olimpiadi in tv in America. Lo scrive Sport Business.

Senza la Biles, considerata una delle più grandi ginnaste della storia, la NBC teme che la popolazione americana perda interesse per le Olimpiadi, cosa che determinerebbe un drastico calo negli ascolti. Anche le aziende sono preoccupate: hanno pagato un miliardo di euro per le pubblicità da mandare in onda sull’emittente e adesso, a guardarle, ci saranno molte meno persone di quanto preventivato all’inizio.

La NBC si era impegnata a garantire un target minimo di spettatori, ora sta cercando di correre ai ripari dialogando con le aziende per garantire ulteriori spazi in altri sport.