Telegraph: il Manchester City ha offerto 100 milioni di sterline per Grealish

Guardiola si butta sul centrocampista dopo il no del Tottenham per Kane. Secondo il quotidiano, l’offerta sarebbe irresistibile per l’Aston Villa

Il Manchester City ha fatto un’offerta da 100 milioni di sterline per Jack Grealish (poco più di 117 milioni di euro), con Pep Guardiola che potrebbe essere dietro l’acquisto più costoso nella storia della Premier League (record al momento detenuto da Pogba allo United per 89 milioni di sterline pari a 104 di euro). Lo scrive il Telegraph, che riporta la notizia in esclusiva.

L’Aston Villa ha offerto a Grealish un nuovo contratto che prevede un sostanzioso aumento di stipendio, ma dopo che è fallito l’assalto a Kane è diventato l’obiettivo principale.

Anche se Grealish dovesse trasferirsi a Manchester, cosa che sembra inevitabile secondo il Telegraph, non c’è dubbio che comunque l’Aston Villa farebbe in modo da rinforzarsi in modo significativo. Lo confermano i 250 milioni di sterline investiti dalla proprietà negli ultimi tre anni.