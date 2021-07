Spezia, sei calciatori e un membro dello staff positivi al Covid

Guai per lo Spezia. Sei calciatori e un membro dello staff sono risultati positivi al Covid. E’ il club ligure a renderlo noto con una comunicazione ufficiale. Tutte le attività sportive sono state momentaneamente sospese.

“Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra ha evidenziato la positività al Covid-19 di sei calciatori e di un membro dello staff. Pertanto, il Club, in contatto costante con l’ASL di Bolzano, informa che in via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario”.