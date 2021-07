Schwazer: «A 18 anni volevo smettere con la marcia, venivo squalificato a ogni gara»

Sulle Olimpiadi di Tokyo:

«È tutto un grande business ma sono la gara più importante per uno sportivo che si allena per anni per un sogno. Se avessi avuto la possibilità sarei andato a Tokyo: non voglio dire che è tutto sbagliato solo perché me lo hanno impedito. Però è indubbio che l’atleta, che dovrebbe essere al centro di tutto, è solo un numero. Più che per gli atleti queste Olimpiadi si fanno per limitare le perdite economiche».