Palmisano: «Schwazer? Con me e Stano finalmente la marcia ha avuto medaglie pulite»

A Repubblica: «L’archiviazione del gip? Non mi interessa. Io firmo una carta etica, e la devo rispettare. Posso perdonare dal punto di vista umano non sportivo»

Oltre che al Corriere della Sera, Antonella Palmisano oggi ha rilasciato un’intervista anche a Repubblica. Le chiedono di Schwazer e risponde in modo molto critico.

«Lui per me è finito a Londra 2012».

Le chiedono se non ritiene credibile l’alterazione dei campioni di urina come dichiarato dal Gip di Bolzano che ha deciso per l’archiviazione. Risponde:

«Non mi interessa, è tempo di andare oltre, questa Olimpiade è stata mia e di Massimo Stano. Finalmente c’è

uno sport pulito, medaglie pulite. Io firmo una carta etica, e la devo rispettare. Da un punto di vista umano posso perdonare, da un punto di vista sportivo no».