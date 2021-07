Makkelie arbitra Inghilterra-Danimarca, è Cakir il favorito per la finale degli Europei

La designazione dell’olandese fa scendere le quotazioni del connazionale Kuipers. Nel gioco di equilibri diplomatici, avanza il turco Cakir

Nel risiko degli arbitraggi, terra di scontri diplomatici, di battaglie politiche tra federazioni, potrebbe spuntarla il turco Cakir che è reduce da stagioni molto negative ma che sta disputando un eccellente Europeo. Arbitro di grande esperienza internazionale, è a questo punto il favorito per la designazione della finale.

È diventato il favorito dopo la sorprendente designazione dell’olandese Makkelie per Inghilterra-Danimarca. L’altro è il tedesco Brych (per Italia-Spagna). Fino a ieri il favorito per la finale sembrava essere l’olandese Kuipers. A questo punto, però, è da difficile che l’Olanda possa avere arbitro di semifinale e finale. Nel gioco di contrappesi ed equilibri del designatore Rosetti, in testa c’è Cakir.