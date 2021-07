Rocchi nuovo designatore degli arbitri: “Lavorerò sull’aspetto umano, è una sfida personale”

Le dichiarazioni in conferenza stampa: “Sono al servizio dell’Aia per fornire un lavoro top, sulla sala unica VAR siamo a buon punto”

Gianluca Rocchi è stato nominato nuovo designatore degli arbitri. L’ex direttore di gara ha sostituito Nicola Rizzoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Per me è una nuova partenza, è una sfida personale e molto formante. Mi auguro di condividerla con professionisti di altissimo livello. Dal punto di vista tecnico cambierà poco. Non è la Can di Rocchi, ma di tutti. Sono al servizio dell’AIA per fornire un lavoro che sia al top.

Se ce ne fosse solo una sarei contento. Mi piacerebbe e spero comunque di lavorare sull’aspetto umano degli arbitri. Sono ragazzi straordinari. Se lavoriamo prima sull’uomo e poi sull’atleta sarà più facile ottenere buoni risultati. Il gruppo è tendenzialmente giovane. Mi piacerebbe vedere lo spirito che la Nazionale aveva in Sardegna prima dell’Europeo. L’unico obiettivo deve essere il campo e il risultato.

Sulla sala unica VAR siamo a buon punto. Mi auguro possa iniziare a prender vita già a inizio stagione. Ci darà un bel vantaggio. Raggrupparsi in un punto unico sarà più semplice.