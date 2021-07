Rivoluzione al Torino: via il direttore generale e il responsabile del settore giovanile

Il club granata ha comunicato la separazione da Antonio Comi e Massimo Bava. Annunciato l’ingresso in CdA di Paolo Bellino

L’ultima stagione ha aperto a diverse riflessioni in casa Torino, che sono culminate con una serie di scelte. Prima fra tutte l’arrivo in panchina di Ivan Juric, ma non solo. Il club infatti ha annunciato la separazione con Antonio Comi, direttore generale, e Massimo Bava, responsabile del settore giovanile.

Contestualmente è stato comunicato l’arrivo nel CdA di Paolo Bellino, con delega allo sviluppo degli impianti sportivi.