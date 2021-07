Repubblica: 6500 biglietti per i tifosi azzurri a Wembley, la Figc ne chiede altri 1000

Sarà Italia-Inghilterra la finale di Euro 2020. Si giocherà a Wembley, davanti a 60mila tifosi inglesi, cosa che sicuramente costituirà una spinta per la squadra di casa. La Figc, però, sta cercando di aumentare la percentuale di italiani allo stadio, racconta Repubblica.

“La Federcalcio sta cercando di portare a Londra, per l’ultimo atto, almeno mille tifosi dall’Italia — in bolla, con voli charter, trasferimenti riservati e un settore dedicato — visto che il governo inglese imporrà anche per la finalissima la presenza di soli residenti nel Regno Unito (6.500 biglietti per gli italiani che vivono lì): un significativo vantaggio per i padroni di casa, senza che la Uefa abbia fatto granché per evitarlo, visto che gli sforzi li ha concentrati per garantire l’esenzione dalla quarantena ai suoi 2500 invitati. La maggior parte dei tifosi italiani dovrà accontentarsi di soffiare nelle vele della squadra dalle piazze delle loro città”.