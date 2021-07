Re Mida Messi: Whatsapp lo paga per pubblicare la sua videochiamata alla famiglia dopo la Coppa America

Leo Messi voleva solo festeggiare con la famiglia la conquista della Coppa America. Ha preso lo smartphone a ha videochiamato la famiglia, a casa. Quella videochiamata, come tutto ciò che tocca Messi, s’è trasformata in oro. Whatsapp ha pagato la star argentina (ancora ufficialmente disoccupata) per pubblicare sui social il video di quel momento, usandolo per pubblicizzare le videochiamate della piattaforma di messaggistica.

Il video, in cui Messi parlare con la moglie Antonella Roccuzzo e i figli (“Dove sono? Ciro guarda!“) ha raggiunto in un lampo 13 milioni di visualizzazioni.