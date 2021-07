Nuovo protocollo Figc: screening totale, tampone facoltativo per vaccinati e guariti

Nessuna novità significativa al momento sul ritorno dei tifosi allo stadio: resta il limite di 1.000 persone o del 25% della capienza dell’impianto

Cambia il protocollo anti-Covid della Figc in vista della prossima stagione. Lo ha comunicato la Federazione, che ha pubblicato il documento sul proprio sito ufficiale. Le misure preventive e le indicazioni di carattere organizzativo del documento potranno essere applicate con flessibilità a seconda della categoria di riferimento, fermi restando invece i requisiti medici e le disposizioni igieniche che si intendono vincolanti nei contenuti rappresentati.

Innanzitutto, già dall’inizio della nuova stagione sportiva, verrà ottemperato un tracciamento totale di tutti gli atleti (Gruppo 1, anche detto Gruppo-Squadra) e degli arbitri (Gruppo 2) a cominciare da uno “screening iniziale”.

In un giorno prestabilito da ciascuna società, tutti i “Gruppi 1” di tutte le società iscritte ai campionati di cui sopra, provvedendo a regolare sanificazione degli ambienti di lavoro, dovranno sottoporsi ad: anamnesi totale per ogni individuo, individuando i “vaccinati”, i “guariti” e i soggetti ancora “suscettibili” al virus; visita clinica con controllo della temperatura corporea; tampone molecolare o test antigenico rapido per la ricerca del virus; test sierologico per individuare pregresse infezioni asintomatiche.

Lo stesso procedimento di screening iniziale verrà sottoposto anche al “Gruppo 2”.

Dalla data di ripresa degli allenamenti fino almeno all’inizio delle competizioni ufficiali, i tamponi saranno obbligatori per tutti gli individui “suscettibili” e andranno effettuati ogni sette giorni con tolleranza di un giorno. Per i “vaccinati” e i “guariti” sarà facoltativo. Test sierologico obbligatorio per l’intero Gruppo una volta al mese.

La FIGC si è riservata la possibilità di modificare il suo Protocollo, in base ai dati epidemiologici raccolti con gli organi competenti, dal momento in cui la stagione agonistica partirà effettivamente con le sue gare.

Cambia poco al momento per quanto riguarda la partecipazione del pubblico all’interno degli stadi, ma la situazione – e conseguentemente il Protocollo ora in vigore – potrebbe cambiare.

Attualmente, il limite di pubblico presente negli stadi sarà ancora di 1000 persone o un massimo del 25% della capienza massima dell’impianto, anche senza certificazione verde (Green Pass) o esito del tampone negativo in zone gialla e bianca, secondo gli ultimi riferimenti e le normative dettate dalle Autorità competenti.

Rimane aperta la possibilità, come detto sopra, di modificare il Protocollo in tal senso, affidandosi ai metodi di tracciamento delineati dal Governo quali gli stessi Green Pass ed esito negativo del tampone per cominciare ad accogliere un numero ben superiore di tifosi alle partite.