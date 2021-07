L’Uefa apre due inchieste contro la Federcalcio inglese per la finale di Euro 2020

Nel mirino l’ingresso di centinaia di tifosi senza biglietto, i fischi all’inno di Mameli, l’invasione di campo e il lancio di oggetti sul rettangolo di gioco

L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese per quanto avvenuto domenica sera, giorno della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, dentro e fuori dallo stadio di Wembley. E’ stata una notte di follia, tra irregolarità e scontri, anche violenti, tra i tifosi. Centinaia di persone sono entrate senza biglietto allo stadio, con conseguenti scontri con i tifosi regolarmente muniti di tagliando di ingresso. E poi ci sono i fischi dell’inno nazionale italiano, l’invasione di campo da parte di un tifoso, il lancio di oggetti in campo e l’accensione di fuochi d’artificio. La Federazione inglese rischia la chiusura totale o parziale dello stadio per le prossime partite della nazionale.