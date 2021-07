L’Oms sui festeggiamenti per l’Italia campione: «È un devastante contagio in diretta tv» 

La responsabile per l’emergenza Covid lancia l’allarme: «La variante Delta non si ferma per una partita di calcio»

L’Italia vince l’Europeo e la gente si riversa in strada a festeggiare. E’ successo ovunque, da Nord a Sud. Troppo grande la gioia per riuscire a contenerla. Ma il Covid non è scomparso, anzi, imperversa e corre veloce la variante Delta. E i festeggiamenti per la vittoria di Euro 2020 rischia di portarla a spasso per l’Europa e per il nostro Paese.

Si moltiplicano gli allarmi, sempre sullo stesso tema: la festa farà aumentare i contagi e le ospedalizzazioni. In particolare, molto critica è stata la responsabile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’emergenza Covid, Maria van Kerkhove, che ha parlato di contagio in diretta tv.

«È un devastante contagio in diretta tv. E dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La variante Delta non si ferma per una partita di calcio».

E infatti, proprio ieri, l’Ecd, Centro europeo per il controllo della malattie, ha emesso una nota ufficiale con la quale comunica che, dall’inizio dell’Europeo, l’8 luglio scorso, finora si sono registrati 2.535 casi di Covid riconducibili alla partecipazione alle partite. E si tratta solo di dati parziali.