Donnarumma l’anti-bamboccione. L’Italia vince ai rigori e va in finale

Da noi ha le stimmate del traditore solo perché è ambizioso. Abbiamo sofferto la Spagna ma loro non hanno affondato: 1-1. Vantaggio di Chiesa. Pari di Morata che ha sbagliato il rigore decisivo

L’Italia che perde ai rigori è ormai solo un ricordo. Ai rigori abbiamo vinto un Mondiale. Abbiamo eliminato l’Inghilterra agli Europei del 2012 e stasera abbiamo battuto la Spagna e siamo in finale agli Europei. In mezzo, l’eliminazione con la Germania nel 2016.

In finale ci portano tutti ma soprattutto Donnarumma. Abbiamo un grande portiere. Un portiere controcorrente. Un ventiduenne che ha esordito in serie A a 16 anni, che a 18 ha firmato il primo contratto a 6 milioni di euro netti. E che non ha avuto paura di rompere col Milan per guadagnarne 12 e andare a giocare nel Psg. Bamboccioni dove siete? Donnarumma è l’anti-bamboccione, è l’esempio che nell’Italia cattolica e ipocrita ha invece le stimmate del traditore.

Ci ha portato in finale parando il rigore di Morata che pure aveva segnato il gol dell’1-1, che ha giocato un ottimo Europeo, che incredibilmente è stato criticato. Avercene attaccanti come Morata.

Altra menzione la merita Bernardeschi incredibilmente trattato come un giocatore di bocce. Ma in Italia funziona così. Si possono avere annate storte, magari si può anche non giocare più come un tempo ma se sai giocare a pallone, sai giocare. Ha segnato un rigore che scottava.

L’Italia di Mancini ha vinto con la forza della volontà. Non ha giocato una grande partita, ha patito la Spagna che ha avuto il controllo della partita per gran parte del match. Ma nel calcio contano i gol. E gli azzurri hanno avuto il merito di segnare il gol del vantaggio con Chiesa nel secondo tempo. Proprio mentre la Spagna era in pieno dominio dell’incontro.

Luis Enrique ha giocato senza centravanti. Oyarzabal ci ha graziati un paio di volte. Poi, è entrato Morata e ha segnato il gol del pareggio. La Spagna ha sbagliato a non affondare nei supplementari, è calata e ai rigori abbiamo avuto un Donnarumma in più. Ha sbagliato proprio Morata.

L’Italia va in finale, come nel 2012. Arriviamo stanchi ma è normale. Gran gol di Chiesa. Partita di ottima concentrazione. Mancini ha avuto il merito di non nascondersi mai, sin dall’inizio. Altro comportamento poco italiano.