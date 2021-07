La Roma ufficializza la cessione in prestito di Under al Marsiglia

La nota del club. “L’accordo prevede l’obbligo di riscatto per 8,4 milioni e, in caso di futuro trasferimento, il 20% del prezzo di cessione alla Roma”

Il prestito di Cengiz Under al Marsiglia è stato ufficializzato dalla Roma con una nota pubblicata sul suo sito. Un’operazione che prevede l’obbligo di riscatto.

Questo il comunicato del club:

“L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique de Marseille, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento in favore di AS Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione”.