La Germania olimpica lascia il campo per razzismo, Honduras parla di malinteso (poi si scusa)

Il bersaglio è stato il difensore Torunarigha già oggetto di ululati durante una partita di Coppa di Germania. Il ct tedesco: «Comportamenti contrari ai nostri valori»

È finita con cinque minuti d’anticipo l’amichevole a Wakayama, in Giappone, tra la Nazionale olimpica tedesca (che ha avuto anche altri problemi) e l’Honduras. La Germania è uscita dal campo per insulti razzisti nei confronti del difensore Jordan Torunarigha.

L’allenatore Stefan Kuntz: «Quel che è accaduto viola i nostri valori, non possiamo tollerarlo». Kuntz racconta di essere rimasto sorpreso dal comportamento di Torunarigha. «C’è stato uno scontro. Ho visto l’espressione di Jordan e sono corso immediatamente da lui. Era terribilmente sconvolto ed era molto arrabbiato. Ha detto di essere stato ripetutamente insultato a livello razziale».

Ricorda la Süddeutsche che non è la prima volta che Torunarigha subisce attacchi razzisti, era già accaduto durante la partita di coppa tra Schalke e Hertha nel febbraio 2020.

Su Twitter in un primo momento la federazione honduregna ha parlato di un “malinteso”. Kuntz ha così commentato: «Quando a scuola prendevo un voto basso, a mia madre dicevo che c’era stato un malinteso tra me e l’insegnante. Preferisco non commentare». Successivamente sono arrivate la scuse e la questione si è chiusa.