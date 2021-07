Il ct è avvilito: “Ne ho solo 18 su 22. I grandi club ce li negano, probabilmente è l’unico sport in cui succede una cosa del genere”

La Germania non riesce a trovare 22 giocatori per formare la squadra di calcio olimpica da portare a Tokyo. L’allenatore dell’Under 21 Stefan Kuntz dice di aver chiamato tutta la rubrica, e fatto il pieno di “no”. La rosa, aumentata a 22 a causa della pandemia, è coperta solo per 18 posti compresi i 3 portieri. Ne mancano ancora quattro. Erano 19, ma poi è saltato anche Ismail Jakobs, che ha deciso di non partecipare a causa del suo passaggio dal Colonia al Monaco, in Francia.

“Abbiamo dovuto creare una lista di 100 giocatori a gennaio – dice Kuntz – e possiamo attingere solo da quella. Abbiamo chiamato tutti i giocatori di questa lista o parlato con i club e ne restano solo 18 a disposizione”.

Il fatto che ci siano solo 15 possibili giocatori di movimento nella squadra tedesca invece di 19 è dovuto anche al fatto che i club hanno altre priorità: “Alcuni giocatori non volevano, e poi ci sono club che hanno negato il permesso”.

Secondo lo statuto della Fifa, a differenza dei campionati mondiali ed europei, per i club non c’è l’obbligo di dare il via libera per i Giochi Olimpici.

“Penso che non sia un bel segnale. Probabilmente non c’è altro sport in cui succede una cosa del genere”.

La DFB aveva stretto un accordo con i club che prevedeva che nessuno dei 26 giocatori tedeschi che hanno disputato l’Europeo sarebbe andato alle Olimpiadi . Ma il Bayern Monaco, ad esempio, ha negato il nulla osta persino al suo il suo terzo portiere, Ron-Thorben Hoffmann.