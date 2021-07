La Di Francisca mette a segno una stoccata alla Errigo

Non è stata entusiasta la reazione della Elisa Di Francisca al bronzo conquistato oggi dalla sua ex squadra a Tokyo, anche l’ex schermitrice ha attaccato prima il ct della Nazionale

“Cipressa non è all’altezza per essere il c.t. del fioretto. Lo dicono i risultati. Serve una personalità più forte. A Londra con Cerioni come c.t. prendemmo tre ori e 5 medaglie. Io non so se Stefano sia disponibile a tornare, ma lui sarebbe il più indicato a ricoprire quel ruolo”.