La Boari entra nella storia: è la prima medaglia femminile italiana alle Olimpiadi per tiro con l’arco

Lucilla Boari ce l’ha fatta. Ha battuto in semifinale la statunitense Mackenzie Brown e si è aggiudicata la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco. Alla sua seconda Olimpiade, la 24enne è la prima donna italiana a salire sul podio alle Olimpiadi, al terzo posto.

La Boari era arrivata in semifinale battendo 6-2 la cinese Wu. Poi la vittoria definitiva sulla Mackenzie per 7-1. E l’ingresso nella storia delle Olimpiadi per l’Italia.