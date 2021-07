Kane andrà al City per 185 milioni di euro (alla faccia del mercato post-pandemico)

Lo stallo non vale per il Psg e il club di Guardiola. Il capitano dell’Inghilterra dovrebbe andare a guadagnare circa 400.000 sterline a settimana: 20 milioni l’anno

Non ci sono soldi, in giro. Il calciomercato è fermo come mai forse nella storia del calcio moderno. Uno stallo che vale persino le big, tipo il Barcellona che non riesce a disfarsi dei suoi campioni e quindi non può registrare il nuovo contratto di Messi. Ma non vale per il Psg. E non vale per il Manchester City, il quale sta per acquistare Harry Kane per 160 milioni di sterline, circa 185 milioni di euro.

Lo riporta il Daily Mail, e non è certo una sorpresa: l’attaccante del Tottenham (che ha appena ufficializzato il rinnovo di Son fino al 2025) ha già annunciato a tempo debito di voler andar via e di voler giocare con Guardiola. Gli Spurs avevano già rifiutato una prima offerta di 100 milioni di sterline. Era solo la mossa d’approccio.

Il presidente degli Spurs Daniel Levy ha dichiarato il mese scorso che “ciò che vogliono gli altri club non è sempre possibile ottenerlo…”. Ma Levy ha accettato di lasciare che Kane vada ad una rivale in Premier dopo un’inversione a U annunciata la scorsa settimana. Il capitano dell’Inghilterra dovrebbe andare a guadagnare circa 400.000 sterline a settimana. Fatti due conti, fanno circa 20 milioni l’anno.

La durata dell’accordo tra Kane e il City non è stata ancora decisa, ma dovrebbe essere o quattro o cinque stagioni.