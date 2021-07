Inghilterra, insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka: quattro arresti

La polizia inglese ha arrestato altre quattro persone (ieri c’era stato un altro arresto) per gli insulti razzisti sui social ai tre calciatori della nazionale di Southgate che hanno sbagliato i rigori nella finale di Euro 2020 contro l’Italia, Marcus Rashford, Bukayo Saka e Jadon Sancho.

A riferirlo è il National Police Chiefs’ Council su Twitter con una nota.

🚨UPDATE:

Police have arrested four people and submitted dozens of data applications to social media companies after racist abuse targeting England players on social media following the Euro 2020 final. https://t.co/GMH8J7cyhK

— National Police Chiefs’ Council (NPCC) (@PoliceChiefs) July 15, 2021