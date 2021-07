La polizia di Manchester ha arrestato un uomo sospettato di razzismo sui social dopo la finale

La polizia di Manchester ha arrestato un uomo di 37 anni, residente ad Ashton upon Mersey. L’uomo è sospettato di aver pubblicato uno dei tanti messaggi razzisti sui social media dopo che l’Inghilterra ha perso la finale degli Europei con l’Italia. In Inghilterra i messaggi razzisti si sono abbattuti sui tre calciatori, tutti neri, che hanno sbagliati i rigori: Rashford, Sancho e Saka. Rashford ha risposto su Instagram con un messaggio duro e toccante.

«L’uomo è stato preso in custodia e l’indagine continua», hanno detto le autorità. All’inizio della settimana, un altro uomo di 50 anni è stato arrestato e poi rilasciato.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avvertito le aziende che gestiscono i social network che avrebbero dovuto pagare multe fino al 10% delle loro entrate globali se non fossero riusciti a rimuovere i messaggi razzisti sulle loro piattaforme.

#ARREST | A man has been arrested after social media posts were directed towards England football team players following #Euro2020 final. The suspect, aged 37, self-presented at Cheadle Heath police station this morning (14 July 21). Read more: https://t.co/PJbPEXq1M6

— Greater Manchester Police (@gmpolice) July 14, 2021