In Inghilterra si preparano alla festa: il governo chiede alle aziende elasticità per il post-sbornia

Il Telegraph: scuole e aziende ritarderanno l’apertura il giorno dopo la finale. E in 8 milioni hanno già chiesto il giorno libero dal lavoro

Lunedì mattina l’Inghilterra si sveglierà ad un ritmo “spagnolo”: molte scuole e aziende hanno deciso di ritardare l’apertura alle 10:30, in previsione della “festa” se la nazionale di Southgate dovesse vincere gli Europei. Ci credono, gli inglesi.

Lo riporta il Telegraph. Ieri il portavoce di Boris Johnson ha chiesto “clemenza” alle imprese per l’eventuale post-sbornia dei lavoratori : “Vorremmo che le aziende prendessero in considerazione, se possono, un po’ di elasticità”. L’orario di apertura del pub è già stato esteso alle 23:15 nel caso in cui la partita vada ai tempi supplementari e poi ai rigori.

Il Sun riporta inoltre che circa 8 milioni di persone, circa un adulto che lavora su quattro, hanno già chiesto il giorno libero dal lavoro.