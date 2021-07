Il tiraggiro di Insigne agli Europei è “quasi” il gol più bello dell’anno della Uefa

E’ arrivato secondo al “Uefa Goal of the Season”. Ha vinto il concorso Mehdi Taremi del Chelsea, con la rovesciata al Porto nei quarti di Champions

Il tiraggiro è secondo. Il gol più bello dell’anno Uefa è Mehdi Taremi del Chelsea, autore di una splendida rovesciata ai danni del Porto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, poi vinta dai Blues. Ha raccolto il 30% dei voti del ‘Uefa Goal of the Season’.

La rete di Insigne contro il Belgio ai quarti di finale degli Europei è stata votata come seconda.

Terzo Kemar Roofe dei Rangers.

🥇Mehdi Taremi’s sensational bicycle kick has been voted https://t.co/sQezPQoaea Goal of the Season! 👏👏👏@FCPorto | @MehdiTaremi9 | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/sH6Xfn6uuC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 29, 2021