Il prefetto di Roma è furioso per i tifosi in piazza, medita multe e daspo per chi c’era

Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, non ha gradito le immagini dei 5mila tifosi giallorossi riversatisi in piazza, a Roma, per festeggiare il compleanno del club. Repubblica Roma scrive:

“Un brutto colpo per il prefetto Matteo Piantedosi, furioso a quanto pare per l’accaduto e che sembra stia preparando una stretta a quel liberi tutti che sta facendo registrare nuovamente anche ricoveri Covid”.

Le autorità si stanno confrontando su quale strada scegliere.

“Si parla di eventuali divieti volti a colpire «la sconsideratezza di pochi» e non l’intera cittadinanza, che ha «diritto di riprendere la propria vita». Possibili dunque le chiusure di alcune strade e piazze e minore tolleranza in previsione di manifestazioni come quella della notte scorsa. La polizia scientifica ha comunque filmato tutti i festeggiamenti e quelle immagini le stanno ora esaminando gli investigatori della Digos. Verrà presentata un’informativa in Procura per manifestazione non autorizzata e violazione delle norme anti-Covid. Almeno gli organizzatori della festa rischiano di finire indagati e chi ha acceso i fumogeni il Daspo“.