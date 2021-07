Roma, 5mila tifosi in strada per il compleanno della squadra, Vaia (Spallanzani): «Atto irresponsabile»

Ieri notte il centro di Roma è stato preso d’assalto da più di cinquemila tifosi della Roma che, con petardi, fumogeni e bandiere, hanno festeggiato il 94esimo compleanno della squadra. Una circostanza che, in tempi di pandemia, e con l’aumento dei contagi in città, ha ovviamente destato parecchie polemiche.

“ In questa fase di ripresa dei contagi soprattutto tra i giovani ogni assembramento è benzina nel motore del virus. Rivolgo un duplice appello al rispetto delle regole e alla vaccinazione. Non possiamo tornare indietro. La variante Delta è ormai predominante e dobbiamo essere consapevoli che ha una capacità di contagio molto più elevata. Nessuno può chiamarsi fuori da questa guerra. Se non vogliamo tornare alle chiusure dobbiamo vaccinarci tutti ed evitare assembramenti”.

Molto critico il direttore dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia:

“Sono atti di irresponsabilità che rischiano di farci tornare indietro. Possiamo e dobbiamo consentirci tutto, anche i festeggiamenti della nostra squadra del cuore, purché vengano fatti in assoluta sicurezza ossia con vaccinazione completa o, in carenza di essa, tampone negativo in 24/48 ore. Sono stato promotore della riapertura degli stadi e anche dello svolgimento degli Europei di calcio a Roma, però tutto ciò secondo un protocollo che prevede per i grandi eventi, fuori e dentro lo stadio, che si acceda come in una bolla ‘negativa’ con vaccinazione completa o, in mancanza di questa, con tampone negativo nelle 24/48 ore”.