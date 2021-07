Guardiola fa la lezione a Tebas: “Che impari dalla Premier come si vende il calcio”

“In Inghilterra c’è una gestione migliore e si vede in Asia. Lui è sempre il più saggio, e fa sempre tutto bene. Poi si lamenta che il problema sono altri club in altri campionati…”

Pep Guardiola fa la lezione di marketing a Javier Tebas. “Impari dalla Premier, come si vende il calcio”, il messaggio che il tecnico del City ha mandato al presidente della Liga, che a sua volta più volte aveva criticato l’operato del City.

Il campionato inglese può essere un modello di gestione, non solo dal punto di vista sportivo, ha detto Guardiola in un’intervista a Tv3. “C’è una gestione migliore, e si vede in Asia. Che il signor Tebas impari da quello che fanno lì. Così, anche i suoi prodotti potranno essere venduti meglio in altri paesi“.

Il tecnico catalano ritiene che la gestione di Tebas influisca sullo spettacolo della Liga. “Che impari, perché ne sa più di chiunque altro, ed è più saggio di chiunque altro. Barça, Madrid, Atlético o Valencia avranno più risorse per fare gli investimenti necessari. Se Tebas vendesse meglio il prodotto, sarebbe più facile per il Barça avere Messi? Lui fa tutto bene, e poi il problema sono sempre altri club in altri paesi”.