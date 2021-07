Gravina: “Una rivoluzione per ridare sostenibilità: unire Serie B e Serie C”

Il presidente della Figc in conferenza: “Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili. Il salto di categoria è una criticità del sistema”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio Federale.

Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina. Si prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propria rivoluzione con un impatto a livello di sostenibilità e stabilità del sistema. Tre livelli di professionismo non sono più sostenibili. Ho proposto una fusione tra la Serie B e la Serie C dal 2024/25 per arrivare a condizioni di sostenibilità migliori del sistema.