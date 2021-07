Gravina: «Pullman scoperto? Non voglio polemiche. Non aggiungo una parola alla nostra nota»

Al termine del Consiglio Federale di oggi, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato il caos relativo alla sfilata della Nazionale sul bus scoperto, nella Capitale. In particolare, in un’intervista al Corriere della Sera, il prefetto di Roma aveva accusato la Figc di aver violato i patti, denunciando anche pressioni da parte di Bonucci. Gravina commenta:

“Io non posso pensare che la vittoria dell’Italia all’Europeo possa generare tensioni. Non voglio ulteriori polemiche. Le parole di Matteo Piantedosi? Non aggiungo una riga in più, è stata già data la nostra versione degli eventi su un comunicato. Il tanto bistrattato calcio, sempre messo all’angolo come se fosse una Cenerentola, ha dato una risposta straordinaria. La nostra Nazionale ha coinvolto emotivamente tutti. Giovani, bambini, ragazzi, tutti con la maglia azzurra. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo perso 200 mila tesserati, vedere così tante persone felici in ogni angolo del Paese ci ha dato forza e gratificazione. Il calcio sa unire le persone”.