Gazzetta: Kuipers punisce Jorginho col giallo, ma ci poteva stare l’espulsione

All’8′ del secondo supplementare il brasiliano è finito in ritardo col piede sulla gamba di Grealish. L’arbitro ha graziato l’Italia

Che rischio ha preso Jorginho su Grealish, scrive Edoardo Lusena nella Moviola della Gazzetta dello Sport.

Pochi gli errori commessi dal direttore di gara, a parte questo. La sua è stata una “direzione attenta”. Bravo anche a non concedere niente a Sterling, andato giù “in maniera plateale stretto tra Chiellini e Bonucci, con il quale c’è un contattino ma Kuipers valuta e decide: troppo poco per un rigore”.

Sul rischio preso da Jorginho:

“Che rischio all’8’ del secondo supplementare Jorginho che va per la palla ma finisce pericolosamente in ritardo col piede sulla gamba di Grealish: per Kuipers è giallo e ci può stare, ma difficilmente una punizione più aspra sarebbe stata appellabile“.