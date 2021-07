Gazzetta: contro l’Inghilterra Di Lorenzo avrà il compito più arduo, dovrà fermare Sterling

Soffriremo più a destra, una mano al difensore del Napoli, che finora non ha mai deluso, a parte l’incertezza su Doku, dovrà darla Chiesa.

Sarà Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020. La Gazzetta dello Sport mette a confronto le due squadre e sottolinea che l’azzurro che dovrà faticare di più sarà il difensore del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Sarà a lui che toccherà lo scoglio Sterling.

“Soffriremo di più a destra, sicuro: Di Lorenzo sarà aggredito in velocità da Sterling, il più offensivo degli attaccanti, quasi più di Kane che ormai torna per fare da sponda e poi punta l’area per ricevere l’eventuale cross”.

Finora Di Lorenzo “non ha mai deluso, catapultato all’improvviso in squadra per l’infortunio di Di Lorenzo”. Ha faticato contro Doku, in Italia-Belgio, ma per il resto ha tenuto bene. Toccherà a lui, però, il compito più difficile.

“Una mano a Di Lorenzo arriverà necessariamente da Chiesa, chiamato a un doppio lavoro sulla fascia, da interpretare con più diligenza che in passato”.