Garanzini: sacrosanta la riduzione della Serie A a 18 squadre, ma i playoff sono un’americanata

Su La Stampa.

La riduzione della Serie A a 18 squadre è una saggia decisione. I playoff, invece, sono un’americanata. E’ la sintesi del commento di Gigi Garanzini su La Stampa. Oggi dei due temi si discuterà in Lega Serie A.

“ Campionato a 18 squadre. Quattro partite in meno. Un mese in più di respiro per il calendario, il pubblico, i calciatori innanzitutto. Tutto starà a non infarcirlo a dismisura, quel mese di respiro, perché è sottinteso sin d’ora che darà il la a iniziative e appetiti dei più svariati generi. Ma se verrà usato innanzitutto per abolire, o ridurre al minimo i turni infrasettimanali, se davvero ci saranno più allenamenti e meno partite, a guadagnarne saranno sia la qualità del calcio sia la salute dei giocatori che in quest’ultimo anno è stata davvero raschiata sino al fondo del barile”.

Meglio tardi che mai, scrive Garanzini. Non vale invece lo stesso discorso per i playoff.

“Non così per i playoff che è da sempre, sia pur sinora sullo sfondo, un tema ben più divisivo. Il fascino del campionato è quello della grande corsa a tappe. Del Tour, del Giro, della Vuelta. Di quelle 38, speriamo presto 34, tappe in cui una squadra va in fuga, poi ha una crisi e le altre recuperano, poi ancora arriva o non arriva il momento del sorpasso e magari del controsorpasso. E alla fine vince sempre o quasi sempre chi più l’ha meritato. Dopo ben più di sessanta campionati vissuti così, da bambino tifoso, poi da ragazzo appassionato, poi da mestierante, vivrei i playoff nel football come un tradimento della storia. Peggio di un Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Ma è vero che la storia cammina, e presto o tardi anche nel gioco più bello del mondo le americanate l’avranno vinta”.