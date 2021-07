Garanzini: l’unico pericolo per l’Italia è la flessione atletica

Su La Stampa: i finali di partita contro Belgio e Spagna autorizzano qualche dubbio, anche se per gli azzurri ci sono 24 ore di recupero in più

Su La Stampa Gigi Garanzini scrive di quella che sarà la finale di Euro 2020: Italia-Inghilterra. L’unico problema, per il gruppo di Mancini, potrebbe essere la stanchezza.

“Il calcio è strano, in questo torneo lo è stato non poco e tutto può sempre succedere. Ma l’unico, reale pericolo per gli azzurri di Mancini sembra essere la flessione atletica che si è vista piuttosto nitidamente, partita dopo partita. Sul piano tecnico, su quello della fluidità di manovra e dell’inventiva l’Italia ha mostrato ben altro rispetto all’Inghilterra: ma i finali di partita contro Belgio e Spagna qualche fiero dubbio lo autorizzano. Anche se, e non è un particolare da poco, a parità di supplementari ci sono per gli azzurri 24 ore di recupero in più”.