Federer ha deciso: andrà alle Olimpiadi, vuole un’altra medaglia a 40 anni

Roger Federer giocherà la sua quinta Olimpiade, questa estate a Tokyo. Lo ha confermato il Comitato Olimpico Svizzero. Non è una scelta proprio scontata. Federer ormai centellina gli impegni e cura la programmazione in funzione della forma fisica e degli obiettivi. Uno di questi, dunque, è una medaglia olimpica a 40 anni.

Federer ha esordito ai Giochi di Sydney 2000 (dove conobbe la moglie), poi ha vinto la medaglia d’oro a Pechino 2008 nel doppio con Stan Wawrinka e l’argento a Londra 2012, quando perse in finale contro Andy Murray.

Quest’anno ha giocato solo quattro tornei, dopo più di un anno di sosta e due interventi al ginocchio.

L’ufficialità della partecipazione di Federer all’evento olimpico arriva dopo il forfait di altre star del tennis come Nadal, e Serena Williams.

Federer, che aveva saltato i Giochi di Rio de Janeiro a causa di un infortunio al ginocchio, compirà 40 anni una settimana dopo il termine dei Giochi.

