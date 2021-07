Demme fuori fino a ottobre (c’è anche l’ipotesi operazione)

L’intervento chirurgico potrebbe accorciare i tempi di recupero, si deciderà con calma. Intanto si pone il problema di tornare sul mercato

Non è affatto banale l’infortunio patito ieri da Diego Demme nell’irruenta amichevole giocata contro la Pro Vercelli. Il tedesco è uscito malconcio da uno scontro di gioco, cose che possono succedere. Ma le conseguenze sono poco felici per il Napoli e per Spalletti. Il tedesco dovrà interrompere la preparazione e rimanere fermo almeno un paio di mesi.

E’ quanto emerso dalla visita oggi a Villa Stuart col professor Mariani. Il professore farà poi un consulto con un luminare tedesco, c’è anche l’ipotesi che si possa accelerare il processo di guarigione con un intervento chirurgico che potrebbe ridurre di quindici giorni i tempi di attesa.

Lo staff medico del Napoli, insieme con il giocatore, prenderà una decisione dopo aver visto come procede la riabilitazione.

L’assenza forzata di Demme crea ovviamente un problema a Spalletti che già sarebbe voluto intervenire in mediana, anche per la perdita di Bakayoko. Adesso rispetto allo scorso anno le perdite a centrocampo sono due. Il Napoli potrebbe tornare sul mercato, più che altro serve un’idea.