CorSport: oggi a Castel Volturno summit di mercato Spalletti-De Laurentiis

Oggi, intorno alle 12, Luciano Spalletti sarà a Castel Volturno per incontrare De Laurentiis. Un incontro che verterà soprattutto sulla definizione della squadra. Il Corriere dello Sport scrive:

Parleranno di mercato, l’allenatore e il presidente.

“Occasione perfetta anche per continuare ad affrontare l’argomento del mercato, al momento in freezer perché legato soprattutto alle eventuali cessioni eccellenti e al rinnovo eccellente di Insigne. Quello del motivetto presidenziale: «Sarà quel che sarà». Di certo, il signor Luciano punterà su Meret, protagonista di un’altalena costante con Ospina nel corso del periodo di Rino; su Manolas, suo ex centrale di lusso nella Roma; e poi su Di Lorenzo, Zielinski, Lozano, Mertens e Osimhen, pilastri e capisaldi di qualità e quantità. La quadra contrattuale con Insigne farebbe molto, ma molto comodo a tutti, a cominciare dall’allenatore, proprio come la permanenza di Koulibaly. Averli sposta gli equilibri proprio come non averli.