CorSport: la maglia della Lazio non sarà più celeste ma verde acqua

Non sarà più celeste, la maglia dei giocatori della Lazio, ma verde acqua. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“E’ sparito il color Lazio. L’effetto è shock, il cambio epocale. Il cielo non più come maglia, i colori della Grecia non più come uniforme, incarnati nel biancoceleste patriottico, almeno per una stagione. La Lazio di Sarri si presenterà in maglia verde, innaturalmente. E nessuna delle tre divise 2021-22 sarà color Lazio. E’ l’incredibile notizia rimbalzata ieri, mai smentita dalla società e dalla Macron (sponsor tecnico), accolta con sbalordimento dal mondo laziale. Sarà verde, non si sa con quali tonalità, c’è chi dice stile acqua marina, la prima maglia, la Home. Non parliamo della seconda o della terza, spesso innovative, stravaganti, strambe”.