CorSport: Demme sembra orientato ad operarsi, oggi la decisione ufficiale

In giornata il centrocampista si consulterà nuovamente con lo staff medico. Non è un problema di tempi di recupero: da un intervento chirurgico uscirebbe più stabile

Oggi Diego Demme deciderà se operarsi o meno per stabilizzare il ginocchio. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampista sembra orientato a sottoporsi all’intervento chirurgico e che oggi si confronterà ancora una volta con lo staff sanitario del Napoli.

“Prima di andare a letto, per darsi una buona notte amarissima, la tentazione di procedere con un intervento chirurgico ha cominciato a possederlo. La differenza tra passare dalla sala operatoria oppure starsene a seguire una terapia conservativa è impalpabile: ci vorranno dai sessanta agli ottanta giorni in un caso o nell’altro. Però, dalle mani di un chirurgo, si esce con una stabilità più rassicurante: non prima, né dopo, ma meglio. Diego Demme sta cercando ancora di capire, ha avuto modo di confrontarsi e a lungo con il dottor Raffaele Canonico, il capo dello staff medico del Napoli, poi si è preso un po’ di tempo, non tanto, prima di rendere ufficiale la propria decisione in giornata”.