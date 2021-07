Chiellini, parla l’agente: «Perché non ha firmato? I contratti si firmano in due, aspettiamo la Juve»

L’agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio.

“Perché Chiellini non ha firmato? Perché i contratti si firmano in due. Al momento ancora non ci siamo seduti, ma tutto con serenità. Se si presenta qualcun altro? Al momento non si è presentato nessuno, aspettiamo la Juve per sedersi. E’ una follia pensare a Chiellini lontano da un campo da calcio in questo momento. Mio padre mi disse: finché questi giocatori hanno un fuoco che arde, una passione, sono diversi e più forti degli altri. E Giorgio la passione ancora ce l’ha. Di sicuro non smette, aspettiamo la Juve. Non mi meraviglierebbe se mi chiamasse qualcuno. Per un mese non ha voluto pensare al contratto, oggi conta solo che abbia vinto l’Europeo”.