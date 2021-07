Cannavaro: “Chiesa diventerà più forte del padre, è più duro di lui”

Fabio Cannavaro, allenatore del Guangzhou, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport di cui si riporta un estratto sulla dinastia Chiesa.

Enrico era un po’ fifone quando subiva un colpo, Federico mi sembra più duro. Deve soltanto essere più continuo, a volte non lo vedi per alcuni minuti ma lo senti. È un ragazzo educato bene dalla famiglia. Enrico era molto forte, Fede diventerà ancora meglio. Nel tiro e nella postura sono molto simili. Lui e Donnarumma le armi azzurre per il futuro.